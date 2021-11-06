Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Ла Лиги.

Барселона в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Испании сыграет против Сельты в гостях.

Сельта — Барселона

Суббота, 6 ноября, 17:15. Стадион Балаидос, Виго. Главный арбитр встречи — Альберто Эрнандес.

Сельта перед отчетным туром находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы с одиннадцать набранными баллами. "Кельты" очень нестабильны — после серии поражений они разгромили Хетафе на выезде, а затем вновь приступили штамповать неудачи. Однако в любом случае, Сельта всегда была неудобным соперником для Барселоны на Балаидосе.

У "сине-гранатовых" и без статистики личных встреч с Сельтой дела идут трудно. Каталонцы добыли натужную победу в Лиге чемпионов против Динамо Киев, а в прессе очень много информации о переговорах с Хави. Клуб калибра Барселоны не может выплатить неустойку за свою легенду, что явно вредит имиджу.

Однако имидж в футбол не играет. Что касается действующих лиц на поле, то тут тоже не все гладко. Барселона потеряла Серхио Агуэро, у которого возникли проблемы с сердцем, а также основного центрального защитника — Жерара Пике. Также под вопросом участие в матче Деста и Серхи Роебрто, а потому тренеру будет сложно закрыть позицию правого защитника.

В последних пяти встречах между данными командами было зафиксировано две победы Сельты, два триумфа Барселоны и ничейный результат. Однако нужно учитывать, что в текущем розыгрыше чемпионата Испании Сельта — худшая команда по результатам на своем поле. "Кельты" набрали всего лишь три очка на Балаидосе. С другой стороны, у Барселоны на выезде всего два пункта.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Мина, Мендес — Агуэро, Брайтвейт, Педри, Пике, Дембеле

Под вопросом: Дест, Роберто

Интересные факты:

Было забито меньше 2,5 голов в последних 5 выездных матчах Барселоны в Ла Лиге.

Сельта проиграла 6 из последних 7 домашних матчей Ла Лиги.

Барселона не забивает в последних 3 выездных матчах Ла Лиги.

Сельта забила более 2,5 голов в последних 4 матчах против Барселоны во всех соревнованиях.