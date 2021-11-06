Футболист Барселоны вновь угодил в лазарет.
ансу фати, getty images
06 ноября 2021, 19:07
Молодой полузащитник каталонской Барселоны Ансу Фати получил травму в матче с Сельтой.
В 13-м туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде играет против Сельты. Уже на пятой минуте счет был открыт усилиями Фати — футболисту удался отличный выстрел в дальний угол.
Тем не менее, в перерыве Бархуан заменил 19-летнего вингера. Как оказалось, футболист получил травму на 40-й минуте матча и был заменен на Бальде.
Как сообщает AS, у Фати разрыв двуглавой мышцы бедра. Если диагноз подтвердится, то футболист пропустит не менее месяца.
Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Серхио Агуэро пропустит не менее трех месяцев из-за проблем с сердцем.