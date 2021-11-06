Испания

Футболист Барселоны вновь угодил в лазарет.

Молодой полузащитник каталонской Барселоны Ансу Фати получил травму в матче с Сельтой.

В 13-м туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде играет против Сельты. Уже на пятой минуте счет был открыт усилиями Фати — футболисту удался отличный выстрел в дальний угол.

Тем не менее, в перерыве Бархуан заменил 19-летнего вингера. Как оказалось, футболист получил травму на 40-й минуте матча и был заменен на Бальде.

Как сообщает AS, у Фати разрыв двуглавой мышцы бедра. Если диагноз подтвердится, то футболист пропустит не менее месяца.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Серхио Агуэро пропустит не менее трех месяцев из-за проблем с сердцем.