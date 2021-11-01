Испания

Футболист выбыл на длительный срок.

В поединке между Алавесом и Барселоной, который завершился вничью 1:1, произошел неприятный эпизод.

На 40 минуте матча Серхио Агуэро почувствовал дискомфорт в области сердца и был замен. Врачи диагностировали у него сердечную аритмию.

Пресс-служба Барселоны объявила о том, что доктора в течении последующих трех месяцев будут подбирать эффективное лечение для Агуэро.

Это означает, что в 2021 году аргентинец точно не сыграет, а о том, когда он вернется на поле будет известно примерно в феврале 2022 года.

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