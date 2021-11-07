Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Реал в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Райо Вальекано и добился победы со счетом 2:1.

В первом тайме мадридцы получили преимущество в два мяча усилиями Крооса и Бензема, на что гости ответили только точным ударом Фалькао.

Обзор матча:

Реал — Райо Вальекано 2:1 Голы: Кроос, 14, Бензема, 38 — Фалькао, 76. Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 90+2), Милитао, Алаба, Менди — Камавинга, Каземиро, Кроос — Асенсио (Васкес, 83), Бензема (Азар, 83), Винисиус. Райо: Дмитриевски — Баллю, Савельжич (Посо, 81), Катена, Гарсия — Валентин, Комесанья — Гарсия, Трехо (Лопес, 60), Паласьон (Бебе, 60) — Нтека (Фалькао, 69, Гвардиола, 81).

Предупреждения: Баллю, Комесанья.