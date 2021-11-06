Мадридский Реал в 13-м туре испанской Ла Лиги принимал на Сантьяго Бернабеу Райо Вальекано. В заявку на матч не попал Лука Модрич — его место в центре поля занял Камавинга. Также со старта появился Марко Асенсио.

Старт матча — доминация Реала в плане позиционных атак и быстрые контрвыпады от игроков Райо Вальекано. Особенно активен был Марко Асенсио. На 11-й минуте испанец классно выкатил под удар Кариму Бензема, но тот запустил мяч на трибуны с 11 метров. Уже через несколько минут Асенсио выдал идентичный пас под удар Тони Кроосу и немец отправил мяч в верхний угол — 1:0.

Команда Карло Анчелотти пользовалась пространством, которое возникало вследствие быстрых выпадов соперника. На 38-й минуте гениальный пас отдал Давид Алаба с левого фланга, мяч дошел к Бензема, который одним касанием отправил мяч в пустые ворот — 2:0. На 40-й минуте француз мог делать дубль. Голкипер Райо отбил мяч после удара Винисиуса прямо на голову Бензема, а тот с линии вратарской пробил выше ворот.

Во втором тайме у Реала было 3-4 классных контрвыпада, в которых хозяева могли закрывать игру. На 51-й минуте Винисиус решил забить сольным проходом. Бразилец накрутил четырех защитников и уже пробил мимо голкипера, но игрок Райо выбил мяч из пустых ворот. Спустя три минуты один на один с вратарем выбегал уже Асенсио, но Марко не перебросил Дмитриевского.

На 75-й минуте прогремел первый звоночек у ворот Реала. Мол, хватит транжирить моменты. Бебе протащил мяч метров 20, ворвался в штрафную и сильно пульнул в нижний угол — штанга. А уже в следующей атаке Радамель Фалькао заставил загудеть мадридскую публику на Бернабеу. Форвард выскочил из-за спины Алабы и головой отправил мяч в противоход Куртуа — 2:1. К сожалению, через пять минут Фалькао уже попросил обратную замену, получив повреждение.

Райо Вальекано бросился отыгрываться в конце матча и был очень к этому близок. После розыгрыша углового и суматохи в штрафной площадке мадридцев Тони Кроос вынес мяч из пустых ворот. Как итог, Реал победил 2:1 и возглавил турнирную таблицу. Севилья может подвинуть "сливочных" с первого места, если выиграет свой матч в 13-м туре. Райо Вальекано имеет 20 очков и шестое место.

Реал — Райо Вальекано 2:1

Голы: Кроос, 14, Бензема, 38 — Фалькао, 76.

Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 90+2), Милитао, Алаба, Менди — Камавинга, Каземиро, Кроос — Асенсио (Васкес, 83), Бензема (Азар, 83), Винисиус.

Райо: Дмитриевски — Баллю, Савельжич (Посо, 81), Катена, Гарсия — Валентин, Комесанья — Гарсия, Трехо (Лопес, 60), Паласьон (Бебе, 60) — Нтека (Фалькао, 69, Гвардиола, 81).