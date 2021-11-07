Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 13 тура испанской Ла Лиги Валенсия на Месталье сыграла вничью с Атлетико со счетом 3:3.

В первом тайме болельщики смогли наблюдать за одним голом. На 35 минуте Анхель Корреа отдал передачу на ход Луису Суаресу, который сильно пробил по воротам Силлессена и мяч срикошетил точно в сетку — 0:1.

Второй тайм начался с автогола от Савича, который подарил надежду Валенсии на ничью. Однако отрезок из пяти минут, за который Атлетико забил два гола, казалось, разбил эти надежды. Сначала голом отличился Антуан Гризманн, а следом забил Шиме Врсалько.

Но на последних минутах началось все самое интересное. "Летучие мыши" сначала сократили отставание в счете усилиями Дуро, а на 90+6 минуте Дуро спас для своей команды ничью.

Валенсия — Атлетико 3:3

Голы: Савич (АГ), 50, Дуро, 90+2, 90+6 — Суарес, 35, Гризманн, 58, Врасалько, 62

Валенсия: Силлессен, Фулькье, Альдерете (Вальехо, 85), Диакаби, Гайя, Солер (Куандреди, 85), Гильямон, Васс (Маркос Андре, 65), Рачич (Муса, 65), Гедеш, Элдер Кошта (Дуро, 85).

Атлетико: Облак, Триппьер (Врсалько, 8), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, де Пауль (Жоау Феликс, 87), Суарес (Эррера, 87), Гризманн, Корреа (Кондогбиа, 73).

Предупреждения: Гильямон, Врсалько, Муса.