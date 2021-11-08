Испания

Специалист отдаст дань уважения бывшему подопечному.

Каталонская Барселона перед матчем против Сельты объявила о назначении Хави на пост главного тренера клуба.

8 ноября руководство "сине-гранатовых" представит Хави болельщикам и прессе. Презентация состоится на стадионе Барселоны Камп-Ноу.

Дань уважения своему бывшему подопечному изъявил желание отдать и главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола. Он прилетел в Барселону ноября и будет присутствовать на мероприятии.

Напомним, Хави заключил контракт с Барселоной на три года, до окончания сезона-2023/24. До этого он возглавлял катарский Аль-Садд.

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