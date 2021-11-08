Испания

Хави Эрнандес дал первое интервью в качестве главного тренера Барселоны.

Главный тренер каталонский Барселоны Хави Эрнандес дал свое первое интервью в качестве наставника команды.

Специалист высказался об эпидемии травм в стане "блаугранас", а также прокомментировал выступления звездных игроков клуба.

"Я прихожу с надеждой помочь молодым футболистам стать великими. Наша команда не разделяет молодежь на талантливую или нет, возрастных и молодых. Шанс будет у всех.

Травмы всегда будут. Проблема в том, что они регулярны — нужно найти баланс между занятиями и игрой на футбольном поле. Это можно предотвратить, важно лишь найти правильную формулу.

Прогресс Усмана Дембеле является для меня приоритетом. Он может стать лучшим футболистом мира, если сам того захочет. Я не сомневаюсь, что при должном подходе Дембеле будет на вершине. В этом и состоит моя задача в работе с ним", — заявил 41-летний наставник.

Также Хави высказался о взаимоотношениях с возрастными футболистами каталонского клуба.

"Мы все начинаем с нуля. Я хочу, чтобы ветераны клуба вели его за собой. Они должны быть лидерами не только на поле, но и в раздевалке. У нас очень много молодых футболистов — Гави, Нико.. Им нужно помочь, чтобы они стали великими. С некоторыми я я играл — это хорошо, ведь я знаю их сильные и слабые стороны не только как футболистов, но и как личности", — считает испанец.

Президент команды Жоан Лапорта так прокомментировал подписание контракта с Хави на презентации нового наставника Барселоны.

"Это новая эра в истории клуба. То, как публика рада возвращению Хави не имеет аналогов. Он является эталоном многих не только как футболист, но и как личность. Он обязательно станет важной частью истории клуба", — приводит слова президента Барселоны Marca.

Ранее сообщалось, что новый наставник Барселоны намерен убедить Дембеле остаться в стане каталонцев.