Испания

Футболисты нужны новому наставнику.

Несмотря на приход Хави на пост главного тренера Барселоны, проблем у "сине-гранатовых" не поубавилось.

На данный момент есть футболисты, у которых вскоре истекает контракт с клубом. В этот список входят вингер Усман Дембеле, защитник Серджи Роберто, и арендованные Люк де Йонг и Юсуф Демир.

Новый главный тренер Барселоны Хави видит в своей команде Усмана Дембеле и хочет продлить с ним соглашение. Также Хави рассчитывает и на хавбека Гави, контракт которого рассчитан до лета 2023 года.

Если с вышеперечисленными футболистами удастся быстро провести переговоры, то Барселона начнет контактировать с Рональдом Араухо и его агентом, чье соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Что касается Роберто, де Йонга и Демира, то решения по данным футболистом либо уже приняты, либо будут приняты позже.