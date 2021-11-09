Испания

Марокканец получил мышечное повреждение.

Нападающий Юссеф Эн-Несири не поможет Севилье в ближайшее время из-за серьезной травмы, сообщает Estadio Deportivo.

Эн-Несири усугубил мышечное повреждение и пропустит более длительный срок, чем планировалось изначально. Ожидается, что марокканский форвард вернется в строй в конце января или в начале февраля.

Травма может не позволить 24-летнему игроку принять участие в Кубке африканских наций.

В текущем сезоне Эн-Несири провел 9 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Эн-Несири был заинтересован Арсенал.