Арсенал продолжает работу на трансферном рынке и ищет варианты усиления атакующей линии.

Как сообщает издание La Colina de Nervion, "канониры" попробуют подписать нападающего Севильи Юссефа Эн-Несири.

В прошлом сезоне марокканский футболист провел 52 матча за "нервионцев", в которых отметился 24 забитыми голами.

Напомним, что Боруссия Д рассматривает Эн-Несири в качестве замены Эрлингу Холанду.