Английский клуб хочет подписать форварда Севильи.
Юссеф Эн-Несири, getty images
09 сентября 2021, 19:19
Арсенал продолжает работу на трансферном рынке и ищет варианты усиления атакующей линии.
Как сообщает издание La Colina de Nervion, "канониры" попробуют подписать нападающего Севильи Юссефа Эн-Несири.
В прошлом сезоне марокканский футболист провел 52 матча за "нервионцев", в которых отметился 24 забитыми голами.
Напомним, что Боруссия Д рассматривает Эн-Несири в качестве замены Эрлингу Холанду.