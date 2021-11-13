Испания

Football.ua рассказывает о худших временах в истории каталонского клуба.

Несколько дней назад Барселона объявила о назначении нового главного тренера, которым стал легендарный полузащитник каталонского клуба Хави. Каким будет его приключение на должности главного тренера в такое непростое время — как говориться, покажет время.

До Хави последним отрезком "блаугранас" управлял Рональд Куман, которого критиковали многие эксперты, болельщики, руководство и даже футболисты. Безусловно, что у тренерской неудачи Кумана было много причин, одной из которых является уход легенды клуба Лионеля Месси, а также невзрачный прошлый год. Барселона заняла третье место в испанской Ла Лиге и вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов после дуэли с ПСЖ.

Помимо всего этого Барселона провалила старт нынешнего сезона, проигрывая на всех фронтах — в испанской Ла Лиге и Лиге чемпионов. В настоящее время "блаугранас" занимают лишь девятое место в чемпионате, набрав 17 очков после 12 игр, имея больше ничьих, чем побед. В еврокубках Барселона занимает второе место в группе Лиги чемпионов благодаря двум победам над киевским Динамо, опережая Бенфику лишь на два очка.

Все это привело к отставке Кумана, но стоит ли голландского специалиста включать в список самых худших тренеров Барселоны в истории клуба? Football.ua вспоминает самые худшие отрезки в истории каталонцев.

Хеннес Вайсвайлер (май 1975 — апрель 1976)

Вайсвайлер прибыл на Камп Ноу только после того, как завоевал Кубок УЕФА с менхегладбахской Боруссией. Немецкий специалист, двукратный чемпион Бундеслиги, заменил уходящего Ринуса Михелса.

Немец, призванный завоевать для "блаугранас" новые трофеи, моментально столкнулся с проблемами. Самый звездный в те времена плеймейкер Йохан Кройф не полюбил его строгие методы работы.

"Вайсвайлер — не тот тренер, которого я выбрал", — сказал голландец и с тех пор в клубе завязалась гражданская война, в которой, возможно, должен был остаться только один. В итоге после единственного сезона Вайсвайлер покинул свой пост, так и не выиграв ни одного трофея.

Ладислав Кубала (май 1980 — ноябрь 1980)

Легенда Барселоны как футболист, Кубала провел два неутешительных периода на посту главного тренера каталонского клуба, но его второй приход в 1980 году был катастрофически неудачным.

Первым делом венгерский специалист вызвал разногласия в прессе, заявив о своем намерении возглавить Барселону в то время, как он тренировал сборную Испании перед чемпионатом Европы 1980 года. В итоге Испания финишировала последней в своей группе, но это было только начало падения карьеры для венгра.

В Каталонии его ждал полный провал — под руководством Кубалы Барселона проиграла шесть из 13 матчей, а последней каплей перед увольнением стало домашнее поражение от Кельна со счетом 0:4 в Кубке УЕФА.

Лоренцо Серра Феррер (май 2000 — апрель 2001)

Бывший наставник Бетиса и тренер молодежной команды Феррер сменил в Барселоне Луи ван Гаала, но уже во время предсезонной подготовки он поставил под сомнение свои тренерские возможности. На одной из тренировок он спросил новичка команды Эмманюэля Пети, на какой позиции он играет.

В то время Барселона переживала тяжелый период из-за ухода Луиша Фигу в мадридский Реал. Феррер всеми силами пытался выжать максимум из Марка Овермарса, который заменил Фигу. Однако успех не последовал — Барселона вылетела из Лиги чемпионов и Кубка УЕФА после поражений от Лидса и Ливерпуля соответственно. После этого было поражение от скромной Осасуны со счетом 1:3, что опустило Барселону на пятое место в чемпионате, что и привело к отставке испанского специалиста.

Луи ван Гаал (май 2022 — январь 2003)

Ван Гаал завоевал пару титулов в Ла Лиге и Кубке Испании во время своего первого пребывания на должности главного тренера Барселоны в период с 1997 по 2000 год. Однако во второй раз повторить успехи прошлого не получилось.

В его отсутствие "блаугранас" провели еще два сезона без трофеев, и находясь в отчаянии, президент клуба Жоан Гаспар обратился за помощью к голландскому специалисту. Однако как показала практика, это решение было неправильным.

Ван Гаал устроил хаос, отпустив звездного нападающего Ривалдо бесплатно, несмотря на то, что у бразильца был еще год до окончания контракта, и заменил его новичком Хуаном Романом Рикельме, который играл на позиции нападающего, несмотря на то, что тот сделал себе имя в Бока Хуниорс, как плеймейкер.

В итоге ван Гаал провел 30 матчей, одержав лишь шесть побед в Ла Лиге. К тому времени, как он покинул свой пост, Барселона была всего в трех очках от зоны вылета и на 20 очков позади первого места.

Херардо "Тата" Мартино (июль 2013 — май 2014)

После того как Барселона наконец закончила смотреть на своих легенд, на пост главного тренера команды был принят Херардо Мартино, который сделал себе имя с Ньюкаслом Олд Бойз в Аргентине. Он, как и Хосеп Гвардиола, был одним из тех, кто следовал футбольной философии Марсело Бьелсы.

Однако, в отличие от Гвардиолы, Мартино не смог создать крепкую команду в Каталонии, которая бы поражала всех своей индивидуальностью. Он проиграл Реалу в финале Кубка Испании, а также потерпел поражение в Ла Лиге и Лиге чемпионов от мадридского Атлетико. Спустя время, Мартино охарактеризовал свое время в Барселоне, как полный провал.

"Если бы Барселона играла в своем стиле, но не добыла бы трофеи, это бы не было провалом. Однако мы не только не добыли трофеи, но и играли не очень хорошо", — сказал Мартино.

Кике Сетьен (январь 2020 — август 2020)

За 19 лет своей тренерской карьеры Сетьен не был широко известен за пределами Испании до того, как возглавил Барселону после двух самых успешных лет с Бетисом. Его пребывание на тренерской скамейке "блаугранас" оказалось очень коротким и не очень приятным.

Поражения от Атлетика в Кубке Испании и Реалу в чемпионате быстро продемонстрировали, что новому тренеру "блаугранас" придется не сладко. После этого Реал стал чемпионом Ла Лиги, а Барселона мало того, что проиграла чемпионскую гонку, так еще и вылетела из Лиги чемпионов после унизительного поражения от Баварии с общим счетом 2:8 после двух четвертьфинальных матчей. Впервые с 1951 года "сине-гранатовые" проиграли с разницей в шесть мячей. Впервые с момента ухода Гвардиолы Барселона осталась без трофеев и семимесячное правление командой Сетьена завершилось отставкой.

После все вышеупомянутого остается лишь один вопрос — стоит ли Кумана включать в список самых худших наставников Барселоны за всю историю клуба. Голландец привел Барселону лишь к победе в Кубке Испании в свой первый сезон, но третье место в Ла Лиге, ранний вылет из Лиги чемпионов, а затем провальное начало сезона — это согласитесь — слишком, для такого легендарного и именитого клуба, как Барселона.

По материалам FourFourTwo