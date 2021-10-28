Испания

Терпение руководства "блаугранас" закончилось после поражения от Райо Вальекано в Ла Лиге.

Барселона на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Рональда Кумана.

Вчера вечером, 27 октября, подопечные 58-летнего голландца уступили Райо Вальекано (0:1) в матче одиннадцатого тура испанской Ла Лиги.

После десяти игр у Барселоны лишь 15 набранных очков и девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Также Барселона проиграла два стартовых матча в групповом этапе Лиги чемпионов против Бенфики и Баварии с общим счетом 0:6, после чего обыграла киевское Динамо (1:0).

Напомним, Куман возглавил каталонский клуб в 2020 году, покинув ради работы в Испании, пост главного тренера сборной Нидерландов.

В минувшем сезоне Барселона выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в испанском чемпионате.

Ранее Куман, как оказалось, дал свое последнее интервью на посту наставника "блаугранас".