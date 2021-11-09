Испания

Новый наставник Барселоны ввел ряд новых правил в клубе.

Новый главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес внес первые изменения в быт каталонского клуба.

Так, реформы 41-летнего специалиста коснулись не только футбольной составляющей, но и повседневной жизни футболистов.

Среди первых изменений отмечаются такие:

- игроки не должны задерживаться допоздна вне дома за 48 часов до игры. Данная мера введена для поддержания оптимальных кондиций футболистов перед матчами;

- запрещены рискованные хобби. В частности, игроки не смогут заниматься серфингом или ездить на электровелосипеде;

- игроки должны питаться исключительно на клубной базе под присмотром диетологов. Это должно помочь избежать большого количества травм;

- вернулась система штрафов, которая была отменена с уходом Луиса Энрике. С каждым новым нарушением сумма будет расти в геометрической прогрессии.

- введен контроль занятий футболистами в свободное время. В случае, если игрок хочет отправиться за пределы города — он обязан получить разрешение клуба.

Кроме того введены имиджевые правила — футболисты должны подавать пример людям.

Ранее Хави провел первую тренировку в Барселоне.