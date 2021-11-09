Испания

Новый главный тренер каталонцев приступил к своим обязанностям.

Новый главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес провел первую тренировку в родном клубе.

Перед началось тренировочного занятия 41-летний испанец выступил перед футболистами с речью.

Также на базу Барселоны для приветствия нового наставника прибыли президент "блаугранас" Жоан Лапорта, технический секретарь Рамон Планес, директор международного сектора Йорди Кройф и директор по футболу Матео Алемани.

Первый матч под руководством Хави Барселона проведет против Эспаньола.

Матч состоится в субботу, 20 ноября в 22:00 по киевскому времени.