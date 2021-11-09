Новый главный тренер каталонцев приступил к своим обязанностям.
хави, фк барселона
09 ноября 2021, 15:23
Новый главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес провел первую тренировку в родном клубе.
Перед началось тренировочного занятия 41-летний испанец выступил перед футболистами с речью.
Также на базу Барселоны для приветствия нового наставника прибыли президент "блаугранас" Жоан Лапорта, технический секретарь Рамон Планес, директор международного сектора Йорди Кройф и директор по футболу Матео Алемани.
Первый матч под руководством Хави Барселона проведет против Эспаньола.
Матч состоится в субботу, 20 ноября в 22:00 по киевскому времени.