Испания

Защитник Реала поделился эмоциями от возвращения в национальную сборную.

Правый защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль впервые за долгое время вернулся в заявку национальной сборной Испании, в составе которой проведет поединки квалификации чемпионата мира-2022 против Греции и Швеции.

После стартовых дней работы футболиста в составе основной группы игроков национальной команды, журналисты Marca провели с ним интервью, во время которого прозвучали вопросы о перспективах "Фурии роха" и "сливочных", а также о ситуации в главном сопернике Реала на внутренней арене — каталонской Барселоне.

"От возвращения в состав национальной команды у меня только положительные эмоции. Как будто попал в юношество, когда я впервые попал сюда. Немного нервничал, признаюсь, не без этого. Однако, был очень рад увидеть всех, а также очень рад от того факта, что буду защищать цвета своей страны.

Когда смотрел за матчами сборной Испании из дома, понемногу чувствовал и злобу, и беспомощность. Выступление на Евро-2020 было моей целью, но что уж теперь об этом говорить. Прошлым жить нельзя. Я заточен на матч против Греции, где нас ждет очень тяжелое испытание.

Пандемия пришла ровно в тот момент, когда я был в отличной форме. Ничего страшного, это тоже своеобразная часть жизни. Теперь, попадание на чемпионат мира-2022 — моя основная цель.

Когда я услышал мнение, что Луис Энрике настроен против Реала, поэтому не вызывает игроков из этого клуба, я попытался объяснить, что это не так. Тренер вызывает тех, кто, по его мнению, могут ему помочь. Цвета клубной футболки при этом не играют никакой роли. Это его путь, философия и идея.

Знаю точно, что он рассчитывал на меня. Не просто так ведь он говори обо мне на пресс-конференции, когда оглашали заявку на Евро-2020. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем мне оказывали подобное доверие.

Честно, не могу себе представить чемпионат мира без Испании, поэтому будем работать над тем, чтобы этого не произошло.

Небольшая усталость перед играми за сборную все равно есть, так как у Реала был тяжелый график в предыдущих матчах. Я уже говорил с Коке на эту тему — он вместе с Атлетико был в схожей ситуации, когда перед прошлым сбором обыгрывал Барселону и Милан.

Игроки Барселоны? Я бы не стал сбрасывать их со счетов в чемпионской гонке. Когда во второй раз пришел Зидан, мы отставали на 12 очков, но финишировали в итоге всего на один балл ниже каталонцев.

О их нынешнем состоянии тяжело говорить. Приезд такой фигуры, как Хави, выглядит оптимистично и вселяет в них надежду. Хотя он — прямой конкурент моего клуба, я желаю ему удачи, но не в матчах против Реала.

Как сказал Карло Анчелотти, мы удивлены тому, что Барселона отстает от нас настолько сильно, но из борьбы ни за один трофей я бы исключать ее не стал. Нужно уважать соперников.

Что же касается нашей команды, то у нас есть Винисиус. Он летает как ракета. Очень сильный игрок, который помогает нам достигать результатов. Наверное, он — наиболее спортивный футболист в команде, а также отличный пример душевного равновесия. Его много критиковали в прошлом, но он оставил все эти разговоры позади себя", — подытожил испанский футболист.

Отметим, что матч Греция — Испания состоится 11 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.