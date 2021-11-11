Испания

Испанский клуб хочет продлить соглашение с капитаном.

Валенсия начала переговоры по новому контракту с защитником Хосе Гайя, сообщает Cope.

"Летучие мыши" хотят сохранить в команде одного из своих лидеров и уже предложили ему пятилетний контракт. В данный момент руководство клуба ожидает ответа со стороны футболиста и его представителей.

Действующий контракт Гайя с Валенсией рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 9 поединков в футболке "оранжевых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия заинтересована в подписании полузащитника Ромы Гонсало Вильяра.