Италия

Римляне не рассчитывают на испанского хавбека.

Полузащитник Гонсало Вильяр может покинуть Рому в зимнее трансферное окно, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Вильяр недоволен своим положением в стане "волков" и хотел бы сменить клуб в январе. Испанский хавбек был основным игроком римлян в прошлом сезоне, но еще не выходил на поле после прихода Жозе Моуриньо.

В услугах 23-летнего игрока заинтересованы Бетис и Валенсия и хотели бы подписать его на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Рома хочет вернуть нападающего Борху Валеро в Реал Мадрид.