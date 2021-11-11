Клуб тратит внушительную сумму средств на содержание игрока, который еще не сыграл за него ни одного матча.
Серхио Рамос, Getty Images
11 ноября 2021, 09:57
Бывший центральный защитник мадридского Реала Серхио Рамос минувшим летом сменил клубную прописку на французский Пари Сен-Жермен, однако проблемы с малоберцовой костью вынудили игрока пропустить уже 18 матчей своего нового клуба в новом сезоне.
Как итог, 35-летний испанец еще ни разу не выходил на футбольное поле в футболке парижан.
При этом, как сообщает французское издание L'Équipe, боссы "красно-синих" совершенно не довольны текущим положением игрока в их команде.
Причиной такому, очевидно, может служить высокая заработная плата испанца, которую, вне зависимости от присутствия Рамоса в игровом процессе команды, они вынуждены выплачивать.
Речь идет о сумме в 6 млн евро, что делает опытного исполнителя одним из наиболее высокооплачиваемых игроков французского коллектива, наряду с голкипером Джналуиджи Доннаруммой, который получает 7 млн евро за сезон.
Стоит отметить тот факт, что ПСЖ удалось избежать выплаты каких-либо бонусов для своих игроков, переходивших в команду на правах свободных агентов, как это и сделали итальянский голкипер, испанский защитник, а также Лионель Месси и Жоржиньо Вейналдум.