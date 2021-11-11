Испания

Клуб тратит внушительную сумму средств на содержание игрока, который еще не сыграл за него ни одного матча.

Бывший центральный защитник мадридского Реала Серхио Рамос минувшим летом сменил клубную прописку на французский Пари Сен-Жермен, однако проблемы с малоберцовой костью вынудили игрока пропустить уже 18 матчей своего нового клуба в новом сезоне.

Как итог, 35-летний испанец еще ни разу не выходил на футбольное поле в футболке парижан.

При этом, как сообщает французское издание L'Équipe, боссы "красно-синих" совершенно не довольны текущим положением игрока в их команде.

Причиной такому, очевидно, может служить высокая заработная плата испанца, которую, вне зависимости от присутствия Рамоса в игровом процессе команды, они вынуждены выплачивать.

Речь идет о сумме в 6 млн евро, что делает опытного исполнителя одним из наиболее высокооплачиваемых игроков французского коллектива, наряду с голкипером Джналуиджи Доннаруммой, который получает 7 млн евро за сезон.

Стоит отметить тот факт, что ПСЖ удалось избежать выплаты каких-либо бонусов для своих игроков, переходивших в команду на правах свободных агентов, как это и сделали итальянский голкипер, испанский защитник, а также Лионель Месси и Жоржиньо Вейналдум.