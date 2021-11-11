Испания

Опытный полузащитник может провести всю профессиональную карьеру в одном клубе.

Центральный полузащитник Вильярреала Мануэль Тригерос, выступающий в основной команде с лета 2012 года, согласился продлить свои отношения с "желтой субмариной" до 2025 года.

30-летний испанский исполнитель в текущем сезоне является неотъемлемой частью коллектива Унаи Эмери, сыграв в 15 матчах, и забив при этом четыре гола.

По большому счету, всю свою профессиональную карьеру Ману провел именно в структуре Вильярреала, куда в 2010 году попал через подготовительные этапы в юношеских командах Талаверы, Барселоны и Мурсии.

Как сообщает испанский клуб, Тригерос на данный момент является третьим игроком в истории основной команды по количеству проведенных матчей, уступая лишь Бруно Сориано (425 игр) и Марио Гаспару (413), сыграв в 393 встречах.

За этот период ему удалось отличиться 30 голами и 34 голевыми передачами.