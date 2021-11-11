Испания

Боснийский полузащитник на данный момент оформляет ассисты в Турции.

Трансфер боснийского полузащитника Миралема Пьянича в каталонскую Барселону из туринского Ювентуса в начале осени 2020 года был одним из наиболее ярких примеров неудачной трансферной политики "блаугранас" в эпоху правления Жозепа Бартомеу.

В последствии, возрастной игрок, за которого заплатили 60 млн евро, сыграл в 30 матчах (1295 минут) за сезон под руководством Рональда Кумана, не отметился результативными действиями, а в начале осени уже текущего года отправился в аренду в турецкий Бешикташ.

Смена места работы помогла игроку вернуть уверенность в собственных силах, и на его счету сейчас уже четыре голевые передачи в восьми сыгранных поединках. В том числе — два из них удалось оформить в Лиге чемпионов УЕФА.

Поскольку Пьянич постепенно начал возвращать былые кондиции, то теперь сам игрок считает, что может попытать счастья под руководством нового наставника каталонцев, Хави, и наконец-то получить полноценную игровую практику в Барселоне.

Как сообщает испанская пресса, перед Барселоной все равно будут стоять финансовые проблемы при формировании состава на следующий сезон, однако для Хави выделяется куда большая свобода в плане выбора подходящих для него исполнителей, чем была у Рональда Кумана.