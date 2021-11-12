Испания

Опытный защитник продолжает демонстрировать качественный футбол.

36-летний центральный защитник испанского Вильярреала Рауль Альбиоль продолжает оставаться одним из ключевых исполнителей в составе своей команды, приняв участие в 13 матчах текущего сезона.

Однако, до последнего момента оставалась неочевидной ситуация с его действующим контрактом с "желтой субмариной", который завершался в 2022 году.

Между футболистом и клубом существует договоренность о том, что каждый сезон стороны будут обсуждать возможность дальнейшего выступления Альбиоля в стане триумфаторов прошлого розыгрыша Лиги Европы УЕФА, в зависимости от демонстрируемых им результатов.

Отметим, что, в случае продолжения выступлений до конца сезона-2022/23, Рауль сумеет завершить 20 полных сезонов в качестве профессионального футболиста, дебютировав во время кампании-2003/04, в которой он провел всего два матча в составе Валенсии, но при этом получил чемпионский титул в конце сезона.