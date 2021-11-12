Испания

Футболист подпишет контракт с каталонским клубом.

Бразильский защитник Дани Алвес вновь будет выступать за каталонскую Барселону. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его информации, фланговый защитник подпишет с Барселоной контракт сроком на один год. Переговоры между игроком и клубом уже завершены.

Также известно, что новый тренер каталонцев Хави лично настоял на приглашении футболиста, так как считает, что он еще может помочь.

Отметим, что "сине-гранатовым" Алвес достанется на правах свободного агента, так как после ухода из Сан-Паулу бразилец находился без клуба.

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