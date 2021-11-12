Испания

Контракт с 38-летним бразильцем может быть подписан уже на следующей неделе.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес в ближайшее время вновь станет игроком Барселоны. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, новый главный тренер каталонского клуба Хави одобрил трансфер 38-летнего бразильца, вместе с которым они выступали за Барселону на протяжении многих лет.

Последним клубом Алвеса был бразильский Сан-Паулу, который он покинул в сентябре этого года.

Напомним, Алвес выступал в Барселоне с 2008 по 2016 год. На его счету 391 матч в футболке "блаугранас", в которых он забил 21 гол и отдал 101 голевую передачу.

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