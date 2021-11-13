Испания

Стороны в ближайшее время возобновят переговоры о новом контракте.

Барселона и Серхи Роберто в ближайшее время возобновят переговоры по новому контракту.

Новый наставник каталонского клуба Хави Эрнандес намерен сохранить в своей команде 29-летнего воспитанника клуба. Он уже сообщил об этом футболисту, передает Marca.

Хави и Роберто провели встречу на этой неделе, в ходе которой специалисту удалось убедить футболиста проявить некую гибкость в переговорах с клубом по новому соглашению.

На следующей неделе планируется встреча между Серхи Роберто и директором Барселоны по развитию футбола Матео Алемани, на которой стороны вновь обсудят продление контракта.

Контракт футболиста с Барселоной истекает летом 2022 года и на данный момент стороны далеки от заключения новой сделки.

Ранее сообщалось, что Серхи Роберто восстановился после полученной травмы.