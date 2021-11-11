Испания

Оба игрока "блаугранас" близки к полному восстановлению.

Полузащитники Барселоны Серхи Роберто и Педри возобновили тренировки, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Оба футболиста пока работают по индивидуальной программе и вскоре начнут заниматься в общей группе "блаугранас".

Отмечается, что Роберто и Педри должны быть готовы выйти на поле после текущего международного перерыва.

Ближайший матч Барселона проведет против Эспаньола. Игра состоится 20 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер Барселоны Хави получит 10 млн евро на зимние трансферы.