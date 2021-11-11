Оба игрока "блаугранас" близки к полному восстановлению.
Серхи Роберто, Getty Images
11 ноября 2021, 18:39
Полузащитники Барселоны Серхи Роберто и Педри возобновили тренировки, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Оба футболиста пока работают по индивидуальной программе и вскоре начнут заниматься в общей группе "блаугранас".
Отмечается, что Роберто и Педри должны быть готовы выйти на поле после текущего международного перерыва.
Ближайший матч Барселона проведет против Эспаньола. Игра состоится 20 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер Барселоны Хави получит 10 млн евро на зимние трансферы.