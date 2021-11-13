Англичанин не против сменить клубную прописку, если не вернется в стартовый состав Манчестер Сити до января.
Серхио Бускетс и Рахим Стерлинг, Getty Images
13 ноября 2021, 13:20
Накануне появилась информация, что Барселона после назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера работает на трансферном рынке в поисках усиления состава, а одной из целей каталонского гранда является вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг.
26-летний англичанин в текущем сезоне потерял свое привычное место в стартовом составе, чем он явно не может быть доволен.
Барселона готова воспользоваться ситуацией и арендовать Стерлинга в зимнее трансферное. Как сообщает The Times, Рахим не против рассмотреть вариант с временным переездом на Камп Ноу, если к январю ему не удастся вернуть себе место в старте "горожан".
В текущем сезоне АПЛ английский вингер провел девять поединков и забил один. Лишь в трех из этих матчей он выходил с первых минут.
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