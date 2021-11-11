Испания

Английский вингер может перебраться в чемпионат Испании.

Барселона после назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера работает на трансферном рынке в поисках усиления состава.

Как сообщает издание Marca, "сине-гранатовые" попытаются подписать Рахима Стерлинга на правах арендного соглашения в январе.

"Сине-гранатовые" ограничены в финансовых возможностях, ведь их трансферный бюджет составляет всего 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Стерлинг провел 15 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых футболист сумел забить два мяча, а также отдать две голевые передачи. Transfermarkt оценивает форварда в 90 млн евро.