Испания

Хави считает, что футболист способен навязать конкуренцию за место в стартовом составе.

Воспитанник академии каталонской Барселоны Серхи Роберто не пользовался особым спросом у Рональда Кумана во время работы нидерландского наставника во главе "блаугранас", и как раз на последний месяц каденции бывшего главного тренера пришелся период, когда игрок и клуб пытались договориться о продлении контракта.

Переговоры в итоге сорвались, в результате чего перед 29-летним футболистом возникла реальная перспектива покинуть свой родной клуб уже в конце текущего сезона в качестве свободного агента.

Однако, ситуация вокруг фигуры Роберто резко изменилась, как только у руля Барселоны стал ее новый главный тренер, Хави, который видит перспективы присутствия Серхи в основном составе под его руководством.

Согласно информации испанской прессы, руководство каталонского клуба уже выступило с инициативой в адрес агента игрока, Хосепа Марии Оробитга, начать с чистого листа обсуждение условий возможного обновленного договора.

В прошлый раз, стороны остановились на снижении зарплаты игрока, при условии продления контракта на два дополнительных сезона.