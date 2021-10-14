Футболист все еще может уйти из клуба.
Серхи Роберто, Getty Images
14 октября 2021, 14:50
Каталонская Барселона и агент защитника клуба Серхи Роберто не пришли к консенсусу во время переговоров о продлении контракта.
Как сообщает журналист Альфредо Мартинес, футболист все еще может покинуть "сине-гранатовых" по окончанию сезона.
Его контракт истекает летом 2022 года, и в его услугах заинтересован миланский Интер.
В текущем сезоне на счету Роберто 8 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два гола.
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