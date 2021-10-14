Испания

Футболист все еще может уйти из клуба.

Каталонская Барселона и агент защитника клуба Серхи Роберто не пришли к консенсусу во время переговоров о продлении контракта.

Как сообщает журналист Альфредо Мартинес, футболист все еще может покинуть "сине-гранатовых" по окончанию сезона.

Его контракт истекает летом 2022 года, и в его услугах заинтересован миланский Интер.

В текущем сезоне на счету Роберто 8 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два гола.

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