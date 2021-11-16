Испания

Спортивный директор Севильи рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.

Спортивный директор Севильи Рамон Родригес Вердехо, более известный как Мончи, поделился мыслями относительно планов клуба на ближайшее будущее.

Функционер считает, что клубу рано думать о больших целях — стоит сделать акцент на более реальных амбициях.

"Ла Лига прямо сейчас — это тот турнир, за который должны бороться лучшие. Севилье стоит сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов. Когда этот этап будет гарантирован — тогда стоит рассматривать чемпионство. Между амбициями и разочарованием очень тонкая грань.

На последнем заседании мы задекларировали 41 млн евро убытка. Мы нуждаемся в новых трансферах, однако необходимо помнить об экономической составляющей. Возможно, придется кого-то продать", — приводит слова Мончи Marca.

После 12-ти туров Севилья расположилась на третьей строчке, имея в своем активе 27 очков. идущий первый Реал Сосьедад имеет на одно очко больше, а также на одну сыгранную игру больше.