Испания

Экс-директор Барселоны может быть причастен к избиению Амрауи.

Бывший спортивный директор каталонской Барселоны Эрик Абидаль может быть причастен к избиению футболистки ПСЖ Кейры Амрауи.

Бывшего футболиста допросит по этому делу местная полиция. По информации Marca, сим-карта в телефоне потерпевшей была зарегистрирована на Абидаля.

Ранее по подозрению в избиении футболисты была задержана ее партнер по ПСЖ Амината Диалло, однако ее отпустили из-под стражи из-за недоказуемости причастности.

По информации испанских СМИ, во время избиения нападавшие кричали о ее отношениях с женатым мужчиной, что исключает в таком случае нападение на почве профессиональной деятельности.