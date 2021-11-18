Испания

Ранее на трансфер игрока накладывал вето Зидан.

Трансфер нидерландского центрального полузащитника Донни ван де Беека из амстердамского Аякса в английский Манчестер Юнайтед в начале прошлого сезона так и не оправдал себя.

24-летний футболист с тех пор принял участие в 41 матче за "Красных дьяволов", обеспечив им один забитый мяч и отдав две результативные передачи, что не позволяет называть его интеграцию в команду завершенной.

Оле-Гуннар Солскьяер не особо рассчитывает на исполнителя и в новом сезоне, позволив ему сыграть всего 154 минуты, которые распределились сразу на пять поединков. Результативных действий за отведенное ему время игрок не совершал.

Именно по причине плохой интеграции в новый коллектив вокруг ван де Беека вновь появляются различные слухи о возможных направлениях продолжения развития его карьеры.

Одним из таковых считается мадридский Реал, который достаточно основательно прорабатывал кандидатуру игрока в качестве усиления для своей центральной линии еще в 2019 и 2020 годах, однако решением Зинедина Зидана все контакты с Аяксом по поводу данного футболиста были прерваны.

Однако, приход Карло Анчелотти многое изменил в подходах Реала к комплектации стартового состава, поэтому у Донни в обозримом будущем может появиться шанс таки надеть футболку "сливочных".

Как сообщает испанская пресса, от руководства "галактикос" можно ожидать предложения по нидерландцу уже во время зимнего трансферного окна.