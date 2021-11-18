Испания

Футболист рассказал о том, что испанцы думают про украинцев.

Вратарь испанского Вальядолида украинец Яри Мейхер рассказал о впечатлениях испанцев от украинских футболистах.

"Саленко был в Логроньесе, в котором выступал и я. Про него говорили, но думали что он из Болгарии. Я им объяснял, что ошибаться в этом деле не нужно.

Все в Испании знают про Шевечнко, Ярмоленко и Коноплянку. Ну и Лунин сейчас. Все! Больше они про нас ничего не знают. Говорят, что мы возле Румынии.

Пару лет назад Зозуля вызывал ажиотаж, но уже ничего не помнят по этому поводу", — сказал Мейхер в интервью YouTube каналу Бомбардир.

Отметим, что 20-летний Яри Мейхер — уроженец Тернополя. Он начал свою карьеру в Эспаньоле, выступал за Оспиталет и Логроньес. В августе 2021 года подписал двухлетний контракт с Вальядолидом.

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