Завершился поединок 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором Сельта принимала на своем поле Вильярреал.
Команды обменялись забитыми мячами по ходу встречи, авторами которых стали Альберто Морено и Мендес, однако выявить сильнейшего им так и не удалось.
Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.
Сельта — Вильярреал 1:1
Голы: Мендес, 72 - Альберто Морено, 27
Сельта: Дитуро, Васкес, Мурильо (Араухо, 46), Айду (Фонтан, 79), Галан, Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Йокушлу, 85), Нолито (Серви, 62), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 46).
Вильярреал: Рульи, Фойт (Орье, 83), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Чуквуэзе, 83), Пенья (Пино, 69), Педраса, Парехо, Иборра, Тригерос (Мойсес Гомес, 69), Диа (Коклен, 83).
Предупреждения: Мина — Фойт.