Испания

Бельгиец не поможет своей команде в игре Ла Лиги.

Реал в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Испании пожалует в гости к Гранаде.

Как сообщает официальный сайт "королевского клуба", в данном матче не примет участие вингер команды Эден Азара.

Бельгийский футболист страдает из-за желудочной инфекции и вынужден провести дома порядка двух-трех дней.

Матч Гранада — Реал состоится сегодня, 21 ноября, в 17:15. Следить за ключевыми событиями матча можно будет на Football.ua.