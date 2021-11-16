Испания

Бельгийский хавбек по собственной инициативе принял участие в тренировке "сливочных".

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар принял решение провести тренировку с командой вместе своего выходного дня. Об этом сообщает журналист Карлос Родригес в своем твиттере.

По информации источника, бельгийский хавбек по собственной инициативе решил провести тренировку, несмотря на выходной день, который был дан футболистам, которые прибыли из расположения национальных команд.

Сегодня, 16 ноября, сборная Бельгии сыграет матч против Уэльса, но бельгийцы уже обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2022, поэтому основные игроки были отпущены в свои клубы.

Ближайший матч Реал проведет на выезде против Гранады. Игра состоится 21 ноября в 17:15 по киевскому времени.

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