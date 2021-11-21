Мадридцы на классе разобрались с соперником.
Игроки Реала, Getty Images
21 ноября 2021, 19:07
В рамках 14 тура испанской Ла лиги мадридский реал в гостевом поединке переиграл Гранаду со счетом 1:4.
Гости играли интереснее соперника в первой половине первого тайма и это принесло свои плоды. Сначала голом отметился Марко Асенсио с передачи от Тони Крооса, а затем Кроос отдал второй голевой пас, адресатом которого стал Начо. На 34 минуте Гранада сократила отставание в счете благодаря точному удару от Суареса Чарриса.
Во втором тайме Реалу удалось увеличить превосходство в счете. На 56 минуте очередной гол в текущем сезоне забил Винисиус. На сей раз ассистировал Модрич. На 67 минуте удалили хавбека хозяев Мончу и Реал забил четвертый мяч. Его автором стал Ферлан Менди.
Гранада — Реал 1:4
Голы: Суарес, 34 — Асенсио, 19, Начо, 25, Винисиус, 56, Менди, 76
Гранада: Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро, Суарес.
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Камавинга, 80), Кроос, Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).
Предупреждение: Монторо.
Удаление: Мончу.