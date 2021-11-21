Испания

Мадридцы на классе разобрались с соперником.

В рамках 14 тура испанской Ла лиги мадридский реал в гостевом поединке переиграл Гранаду со счетом 1:4.

Гости играли интереснее соперника в первой половине первого тайма и это принесло свои плоды. Сначала голом отметился Марко Асенсио с передачи от Тони Крооса, а затем Кроос отдал второй голевой пас, адресатом которого стал Начо. На 34 минуте Гранада сократила отставание в счете благодаря точному удару от Суареса Чарриса.

Во втором тайме Реалу удалось увеличить превосходство в счете. На 56 минуте очередной гол в текущем сезоне забил Винисиус. На сей раз ассистировал Модрич. На 67 минуте удалили хавбека хозяев Мончу и Реал забил четвертый мяч. Его автором стал Ферлан Менди.

Гранада — Реал 1:4

Голы: Суарес, 34 — Асенсио, 19, Начо, 25, Винисиус, 56, Менди, 76

Гранада: Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро, Суарес.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Камавинга, 80), Кроос, Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).

Предупреждение: Монторо.

Удаление: Мончу.