Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Вильярреал в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Испании навестит каталонская Барселона.

Вильярреал — Барселона

Суббота, 27 ноября, 22:00. Эстадио де ла Серамика, Вильярреал. Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо (Риохо, Испания).

Стартовый период работы Хави в каталонской Барселоне получается достаточно напряженным — команда за два матча забила всего один гол, да и тот — с пенальти, а также не смогла взять реванш у лиссабонской Бенфики на своем поле (0:0). У новоиспеченного наставника "блаугранас" было две попытки провести успешный домашний поединок, из которых он сумел извлечь только победу в дерби над Эспаньолом (1:0) в качестве положительного результата. Теперь же, Хави придется отправиться с командой на первую выездную игру, да еще и против действующего триумфатора Лиги Европы УЕФА.

Наверное, от команды Унаи Эмери было сложно ожидать настолько неудачного старта сезона на фоне крупного международного успеха, однако, сложилось так, как сложилось. Вильярреал вынужден находиться в середине турнирной таблицы, однако плотность команд в Испании настолько высока, что любой успех или неудача способны очень серьезно повлиять на позиции "желтой субмарины". В этом плане совершенно не важно, будет ли это победа над Барселоной, или же поражение от условного Эльче. Команде нужны очки здесь и сейчас.

Соперники по предстоящей дуэли в середине этой недели принимали участие в матчах Лиги чемпионов УЕФА, где пытались решить вопросы относительно собственных перспектив попасть в евровесну в рамках данного турнира. Оба коллектива в итоге потерпели неудачу, так как Вильярреал уступил Манчестер Юнайтед (0:2), пропустив красных дьяволов прямиком в плей-офф с первой строчки, а Барселона в упомянутом поединке против португальских "орлов" добавила пикантные нотки в последний тур, где теперь будет вынуждена добывать очки на Альянц Арене против мюнхенской Баварии.

Не сыграют: … — Роберто, Фати, Агуэро, Брайтвейт, Педри.

Под вопросом: Коклен, Орье — …

Интересные факты:

Барселона не знает поражений в последних 26 матчах против Вильярреала во всех турнирах.

Барселона забивала более двух мячей в последних 9 матчах против данного соперника.

Барселона не побеждала в последних пяти гостевых матчах.

Три последние игры с участием Вильярреала в Ла Лиге завершились с ТМ 2.5.

Команды в предыдущих трех очных поединках Ла Лиги стабильно пробивали ТБ 2.5.