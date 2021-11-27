Испания

Австрийский хавбек восстановился от повреждения колена.

Защитник Давид Алаба приступил к тренировкам Реала в общей группе, сообщает издание Marca.

Австрийский центрбек восстановился от травмы колена, полученной в матче с Шерифом, и вместе с командой готовился ко встрече с Севильей. Также к тренировкам команды приступили полузащитники Эден Азар и Феде Вальверде.

Ожидается, что Карло Анчелотти не станет рисковать здоровьем Алабы и оставит его на скамейке в воскресном матче.

В текущем сезоне Алаба провел 17 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Матч Реал Мадрид – Севилья в 15-м туре Примеры состоится на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 28 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.