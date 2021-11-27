Королевский клуб не намерен удовлетворять финансовые запросы француза.
поль погба, getty images
27 ноября 2021, 13:16
Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба не перейдет в мадридский Реал.
По информации Marca, в Реале высоко оценивают футбольное мастерство француза, однако сомневаются в том, сможет ли он заиграть в их составе. Кроме того, боссов "сливочных" не устраивают финансовые запросы звездного футболиста.
В Манчестер Юнайтед Погба получает порядка 15 млн фунтов в год, что видится слишком завышенной суммой для Флорентино Переса.
Таким образом, в следующем сезоне Реал будет рассчитывать в полузащите на тех футболистов, которые уже есть в составе.
Напомним, в данный момент Погба восстанавливается после травмы и больше не сыграет в этом году.