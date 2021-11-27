Испания

Королевский клуб не намерен удовлетворять финансовые запросы француза.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба не перейдет в мадридский Реал.

По информации Marca, в Реале высоко оценивают футбольное мастерство француза, однако сомневаются в том, сможет ли он заиграть в их составе. Кроме того, боссов "сливочных" не устраивают финансовые запросы звездного футболиста.

В Манчестер Юнайтед Погба получает порядка 15 млн фунтов в год, что видится слишком завышенной суммой для Флорентино Переса.

Таким образом, в следующем сезоне Реал будет рассчитывать в полузащите на тех футболистов, которые уже есть в составе.

Напомним, в данный момент Погба восстанавливается после травмы и больше не сыграет в этом году.