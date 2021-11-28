Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Реал в рамках центрального поединка пятнадцатого тура чемпионата Испании примет на своем поле Севилью.

Реал — Севилья

Воскресенье, 28 ноября, 22:00. Стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Главный арбитр встречи — Хосе Санчес.

Реал подходит к поединку на первом месте турнирной таблицы после тринадцати сыгранных матчей с тридцатью баллами. Подопечные Карло Анчелотти демонстрируют стабильную форму и заслуженно возглавляют турнирную таблицу. В прошлом туре мадридцы гостили у Гранады и добились победы со счетом 4:1.

Среди недели Реал в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов играл против Шерифа на выезде и добился победы. Благодаря этому результату мадридцы гарантировали себе выход в плей-офф и в ближайшее время могут сосредоточиться на чемпионате. Матч с Севильей — шанс оторваться от одного из прямых конкурентов.

Севилья, в свою очередь, имеет на два балла, чем Реал, и находится на третьей строчке турнирной таблицы. В прошлом туре "нервионцы" позволили мадридцам оторваться, сыграв вничью с Алавесом на своем поле. Команда Лопетеги также провела свой матч Лиги чемпионов среди недели, уверенно обыграв Вольфсбург, что позволило вернуться в борьбу за выход в плей-офф.

Два очень интересных компонента данного противостояния привлекают к себе, если заглянуть в показатели забитых и пропущенных голов командами. У Реала самая результативная атака чемпионата — 32 забитых мяча, тогда как у Севильи — самая надежная оборонительная линия. Команда Лопетеги пропустила всего лишь девять раз.

Тренерский штаб "нервионцев" по-прежнему не может рассчитывать на Хесуса Навас и Эн-Несири, которые бы очень пригодились в этой игре.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Себальос, Бэйл — Эн-Несири, Навас

Под вопросом: Вальверде — Ламела, Сусо

Интересные факты:

Реал забил не менее 2 голов в последних 14 домашних матчах против Севильи во всех турнирах.



Реал не проигрывает в 30 из последних 31 матчей (Ла Лига).



Было забито меньше 2,5 голов в последних 7 выездных матчах Севильи в Ла Лиге.



Реал не проигрывает в последних 16 домашних матчах против Севильи во всех соревнованиях.



Реал Мадрид забивал не менее 2 голов в последних 3 матчах (Ла Лига).



Севилья забивала не менее 2 голов в последних 3 матчах (Ла Лига).