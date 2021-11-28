Испания

Каталонцы набрали три в непростом поединке.

Барселона в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Вильярреалу и добилась непростой победы.

Каталонцы открыли счет в начале второго тайма усилиями Френки Де Йонга, но позже Чуквезе восстановил паритет.

Однако под занавес матча Депай вывел Барселону вперед, а Коутиньо снял все вопросы ударом с пенальти.

Вильярреал — Барселона 1:3

Голы: Чуквезе, 76 — Де Йонг, 48, Депай, 88, Коутиньо, 90+4

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 65) — Пино (Чуквуэзе, 65), Капу, Парехо, Тригерос (Раба, 84), Мой Гомес - Данджума.

Барселона: тер Штеген — Араухо, Эрик Гарсия, Пике,Альба (Мингеса, 71) — Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Коутиньо, 80) — Эззальзули (Дембеле, 66), Гави, Депай.

Предупреждения: Пино — Альба, Пике