Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Атлетико в рамках поединка чемпионата Испании отправился в гости к Кадису и добился победы с разгромным счетом.

Подопечные Диего Симеоне смогли открыть счет лишь на 56 минуте встречи, но после забили еще дважды. Хозяева отквитали один мяч, но Кунья сразу забил.

Обзор матча:

Кадис — Атлетико 1:4

Голы: Облак, 86 (автогол) — Лемар, 56, Гризманн, 70, Корреа, 76, Кунья, 87

Кадис: Ледесма — Эспино, Кала, Ароян, Карселен — Переа (Негредо, 68), Алекс Фернандес (Бастида, 83), Йонссон, Сальви Санчес (Чапела, 78) — Лосано, Собрино (Арсамендиа, 77)

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес (Фелипе, 34), Савич, Льоренте — Феррейра Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 73) — Гризманн, Суарес (Кунья, 73)

Предупреждения: Алекс Фернандес, Йонссон.