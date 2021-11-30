Защитник Барселоны попал на радары лидеров АПЛ.
Рональд Араухо, getty images
30 ноября 2021, 19:45
Рональд Араухо может сменить клубную прописку в ближайшие трансферные окна, сообщает издание Sport.es.
По информации источника, в уругвайском защитнике заинтересованы два представителя чемпионата Англии — Челси и Ливерпуль.
Отметим, что контракт Араухо с Барселоной подходит к концу уже летом 2023 года.
В текущем сезоне футболист провел 13 поединков за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.
Напомним, что Араухо не может договориться с Барселоной о новом контракте — футболиста не устраивает сумма зарплаты.