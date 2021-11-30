Испания

Защитник Барселоны попал на радары лидеров АПЛ.

Рональд Араухо может сменить клубную прописку в ближайшие трансферные окна, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, в уругвайском защитнике заинтересованы два представителя чемпионата Англии — Челси и Ливерпуль.

Отметим, что контракт Араухо с Барселоной подходит к концу уже летом 2023 года.

В текущем сезоне футболист провел 13 поединков за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Напомним, что Араухо не может договориться с Барселоной о новом контракте — футболиста не устраивает сумма зарплаты.