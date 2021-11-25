Испания

Уругваец может покинуть свой нынешний клуб.

Уругвайский защитник каталонской Барселоны Рональд Араухо может покинуть свой нынешний клуб.

Представители Барселоны вышли на агентов футболиста с предложением о новом контракте, который подразумевает повышение заработной платы. Тем не менее, запросы Араухо оказались выше, чем предполагали боссы "блаугранас".

Таким образом футболист, чей контракт истекает летом 2023 года может покинуть свой нынешний клуб в ближайшие два трансферных окна. Барселона рассматривает такую возможность, чтобы не потерять игрока бесплатно и пополнить пустующую казну клуба.

По информации ESPN, в услугах Араухо заинтересованы три английских гранда — Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне футболист провел 13 поединков за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Transfermarkt оценивает защитника в 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что кроме Араухо Барселона намерена переподписать еще два футболиста.