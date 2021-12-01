Испания

У игрока завершается контракт и при этом нет практики выступлений.

После ухода центрального защитника Серхио Рамоса, бразильский игрок обороны мадридского Реала Марсело стал капитаном команды, однако новообретенный статус никак не повлиял на отношение главного тренера Карло Анчелотти к нему касательно вопроса нахождения данного исполнителя в стартовом составе.

После тяжелого сезона-2018/19, 33-летний футболист начал все меньше появляться в стартовом составе "галактикос", а приближающийся момент окончания его действующего соглашения с клубом не оставляет пространства для маневра.

Уже летом следующего года Марсело имеет все шансы стать свободным агентом и, по всей видимости, совершенно не против такого сценария.

Дело в том, что по истечении стартового периода нового сезона, можно с уверенностью сделать вывод о том, что бразилец является лишь пятым кандидатом в ротации Анчелотти на позицию левого защитника, согласно количеству проведенного времени на поле.

Опережают его по данному показателю Ферлан Менди, Мигель Гутьерес, Давид Алаба и Начо Фернандес.

Стоит отметить, что Марсело играл недостаточно и в то время, когда его не выбили из тренировочного процесса две тяжелых травмы — в августе и сентябре, а возвращение молодого француза так и вовсе закрыло дорогу остальным претендентам в стартовый состав.

На данный момент, бразилец сыграл 5 из 19 игр (26%) Реала в этом сезоне, что не идет в сравнение с 19 из 53 игр (36%) прошлого года и 23 из 52 (45%) матчей в сезоне-2019/20.

Такая неутешительная тенденция автоматически перерастает в слухи о том, что в конце текущего футбольного года выступления Марсело за "сливочных" завершатся.