У игрока завершается контракт и при этом нет практики выступлений.
Марсело, Getty Images
01 декабря 2021, 08:50
После ухода центрального защитника Серхио Рамоса, бразильский игрок обороны мадридского Реала Марсело стал капитаном команды, однако новообретенный статус никак не повлиял на отношение главного тренера Карло Анчелотти к нему касательно вопроса нахождения данного исполнителя в стартовом составе.
После тяжелого сезона-2018/19, 33-летний футболист начал все меньше появляться в стартовом составе "галактикос", а приближающийся момент окончания его действующего соглашения с клубом не оставляет пространства для маневра.
Уже летом следующего года Марсело имеет все шансы стать свободным агентом и, по всей видимости, совершенно не против такого сценария.
Дело в том, что по истечении стартового периода нового сезона, можно с уверенностью сделать вывод о том, что бразилец является лишь пятым кандидатом в ротации Анчелотти на позицию левого защитника, согласно количеству проведенного времени на поле.
Опережают его по данному показателю Ферлан Менди, Мигель Гутьерес, Давид Алаба и Начо Фернандес.
Стоит отметить, что Марсело играл недостаточно и в то время, когда его не выбили из тренировочного процесса две тяжелых травмы — в августе и сентябре, а возвращение молодого француза так и вовсе закрыло дорогу остальным претендентам в стартовый состав.
На данный момент, бразилец сыграл 5 из 19 игр (26%) Реала в этом сезоне, что не идет в сравнение с 19 из 53 игр (36%) прошлого года и 23 из 52 (45%) матчей в сезоне-2019/20.
Такая неутешительная тенденция автоматически перерастает в слухи о том, что в конце текущего футбольного года выступления Марсело за "сливочных" завершатся.