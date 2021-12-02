Испания

У французского форварда будет еще пять матчей до конца 2021 года, чтобы превзойти свой показатель.

В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал минимально обыграл Атлетик из Бильбао, а автором единственного мяча в данном противостоянии стал нападающий Карим Бензема.

Благодаря этому голу 33-летний француз достиг отметки в 35 забитых мячей во всех турнирах за "сливочных" в 2021 году, что является его собственным рекордом в карьере, который удалось установить в 2019 году.

Однако если тогда Бензема потребовалось провести 50 игр за Реал, чтобы забить 35 голов, то в этом календарном году — пока 46.

Стоит также отметить, что в 2021 мадридскому Реалу осталось сыграть пять поединков во всех турнирах (Реал Сосьедад, Интер, Атлетико, Кадис и тот же Атлетик Бильбао), ввиду чего Карим Бензема имеет возможность превзойти свое достижение и провести самый результативный год в своей карьере.