Испания

Наставник Реала прокомментировал победу своей команды в рамках Ла Лиги.

В рамках очередного тура чемпионата Испании мадридский Реал принимал на своем поле Атлетик Бильбао.

Подопечные Карло Анчелотти сумели добыть непростую минимальную победу на своим оппонентом (1:0).

"Мы играли с очень хорошей командой, которая поддерживала уровень интенсивности весь матч. Последние 20 минут дались нам очень тяжело. Есть такой тип команд, которые при трудностях опускают руки, но Реал не из таких.

Под конец поединка команда изрядно устала, нужно поработать над выносливостью. Когда ты не забиваешь второй — ты обречен страдать, ведь при счете 1:0 случиться может что угодно", — приводит слова Анчелотти после матча Marca.

Напомним, на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал — Атлетик.