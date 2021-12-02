Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках перенесенного матча девятого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле одержал минимальную победу над Атлетиком (1:0).

Единственный и победный гол в матче был забит на 30 минуте первого тайма, а его автором стал французский форвард "сливочных" Карим Бензема.

Благодаря этой победе Реал находится на вершине турнирной таблицы Ла Лиги и оторвался от Атлетико на семь очков, имея на одну игру больше, чем у "матрасников". В активе "басков" 20 баллов и восьмая строчка.

Обзор матча:

Реал — Атлетик 1:0

Гол: Бензема, 30

Реал: Куртуа — Васкес (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди — Модрич (Вальверде, 70), Каземиро, Кроос (Камавинга, 80) — Асенсио (Родриго, 64), Бензема, Жуниор

Атлетик: Симон — Лекуэ (Де Маркос, 46), Нуньес Йерай, Баленсиага — Саррага, Венседор (Вильямс, 64), Д. Гарсия (Весга, 81), Мунианин (Беренгер, 70) — Вильямс, Р. Гарсия (Сансет, 70)

Предупреждения: Модрич, Каземиро — Лекуэ, Саррага, Вильямс